В Японии дрон упал в толпу людей, есть раненые

Как сообщает The Japan Times, возраст пострадавших – от пяти до 48 лет.

В данный момент сотрудни правоохранительных органов допрашивают 37-летнего мужчину, ответственного за полет дрона и устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

По информации издания, управлявший дроном получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта Японии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Франции в коммуне Ногаро разбился легкомоторный авиалайнер. Так, в результате этого погиб один человек и еще один получил травмы.