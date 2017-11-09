12:18 09.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Японии дрон упал в толпу людей, есть раненые

В Японии квадрокоптер весом 4 кг не справился с управлением и врезался в толпу людей из не менее 600 человек. В результате проишествия пострадали шесть человек, включая детей.

В Японии дрон упал в толпу людей, есть раненые

Как сообщает The Japan Times, возраст пострадавших – от пяти до 48 лет.

В данный момент сотрудни правоохранительных органов допрашивают 37-летнего мужчину, ответственного за полет дрона и устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

По информации издания, управлявший дроном получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта Японии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Франции в коммуне Ногаро разбился легкомоторный авиалайнер. Так, в результате этого погиб один человек и еще один получил травмы.


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