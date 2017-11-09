В британском городе провели эвакуацию из-за химической угрозы

Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что в результате угрозы полиция эвакуировала целую улицу.

На данный момент известно, что никто из гражданских не пострадал. Однако сейчас на месте происшествия продолжают работать медики и спасатели.

Информации о задержанном пока не поступала.

"Наши полицейские проводили обычное задержание на Элизабет Дженнингс-Уэй около 05:00, когда мы получили сообщение о потенциальной химической опасности", - сообщили в местной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",