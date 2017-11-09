В британском городе провели эвакуацию из-за химической угрозы

К правоохранительным органам поступила информация о потенциальной химической угрозы в британском городе Оксфорд, в результате чего была проведена эвакуация. Сейчас на место инцидента прибыли спасатели и медики.
Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что в результате угрозы полиция эвакуировала целую улицу.
На данный момент известно, что никто из гражданских не пострадал. Однако сейчас на месте происшествия продолжают работать медики и спасатели.
Информации о задержанном пока не поступала.
"Наши полицейские проводили обычное задержание на Элизабет Дженнингс-Уэй около 05:00, когда мы получили сообщение о потенциальной химической опасности", - сообщили в местной полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",