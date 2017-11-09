13:59 09.11.2017 | Происшествия | Новости
100178601:labazovych

В британском городе провели эвакуацию из-за химической угрозы

К правоохранительным органам поступила информация о потенциальной химической угрозы в британском городе Оксфорд, в результате чего была проведена эвакуация. Сейчас на место инцидента прибыли спасатели и медики.

В британском городе провели эвакуацию из-за химической угрозы

Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что в результате угрозы полиция эвакуировала целую улицу.

На данный момент известно, что никто из гражданских не пострадал. Однако сейчас на месте происшествия продолжают работать медики и спасатели.

Информации о задержанном пока не поступала.

"Наши полицейские проводили обычное задержание на Элизабет Дженнингс-Уэй около 05:00, когда мы получили сообщение о потенциальной химической опасности", - сообщили в местной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив