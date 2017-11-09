Под Харьковом мужчина попал под колеса двух авто

От полученных травм житель города Полтава в возрасте 25 лет погиб на месте аварии. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, трагедия произошла на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Уже на месте полиция установила, что погибший вместе с товарищами на автомобиле возвращались домой. Между ними возник спор и он решил прямо на ходу выйти из машины. Когда молодой человек перебегал дорогу, его сбил автомобиль.

От удара его отбросило на проезжую часть. Там на него наехал Peugeot, который двигался по встречной полосе. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Харьковом в среду вечером, 8 ноября, произошло столкновение двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погиб один человек. Еще четверых скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Степановка в Краснокутском районе около семи часов вечера.