13:49 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине пьяный священник устроил ДТП

На автотрассе “Киев-Чоп” около поселка Бабин 44-летний священник из поселка Дмитровка спровоцировал ДТП.

На Ровенщине пьяный священник устроил ДТП

Известно, что в данной аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. Такие данные распространили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенщине. Согласно данным правоохранителей – при разговоре священник сказал, что не принял во внимание дорожную ситуацию, а также не выбрал безопасной скорости движения, допустив столкновение с авто марки “Volkswagen Caddy” –под управлением 45-летнего жителя Фастова, что в Киевской области.

По итогам данного ДТП “Volkswagen” врезался в грузовик “Volvo”, что находился на правой вспомогательной полосе.

Как сообщал УРА-Информ, под Харьковом столкнулись легковушка и два грузовика.


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