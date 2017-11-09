На Ровенщине пьяный священник устроил ДТП

Известно, что в данной аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. Такие данные распространили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенщине. Согласно данным правоохранителей – при разговоре священник сказал, что не принял во внимание дорожную ситуацию, а также не выбрал безопасной скорости движения, допустив столкновение с авто марки “Volkswagen Caddy” –под управлением 45-летнего жителя Фастова, что в Киевской области.

По итогам данного ДТП “Volkswagen” врезался в грузовик “Volvo”, что находился на правой вспомогательной полосе.

Как сообщал УРА-Информ, под Харьковом столкнулись легковушка и два грузовика.