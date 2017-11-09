15:16 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине пятеро граждан отравились угарным газом

На Львовщине - в селе Оброшино – сразу пять граждан пострадали от отравления угарным газом. 

На Львовщине пятеро граждан отравились угарным газом

Такие данные распространили в отделе коммуникации правоохранителей во Львовской области. Согласно сообщению – Пустомытовское отделение полиции примерно в восемь утра получило сообщение о том, что в поселке Оброшино отравились угарным газом сразу трое взрослых – от 33-ех до 80-ти лет. Также от отравления пострадали дети – пятилетний мальчик, а также восьмилетняя девочка. Все пострадавшие в итоге были доставлены в львовские медучреждения. На место прибыла оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в Индии по причине смога объявили чрезвычайную ситуацию.


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