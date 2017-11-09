На Харьковщине из-за обнаруженной авиабомбы остановлено движение поездов

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что авиабомба была обнаружена на расстоянии 200 мот железнодорожного пути.

"Движение на перегоне "ст.Сальково- ст.Сиваш " прекращено. Для подвоза пассажиров выделено три автобуса ”, - говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители охраняют место происшествия, а также обезвреживают боеприпасы силами группы пиротехнических работ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на улице Киева взорвалась бомба, ранив видного политика и убив его телохранителя. Это очередной сложный заговор с целью убийства в городе.