12:39 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине из-за обнаруженной авиабомбы остановлено движение поездов

На железнодорожной станции Чонгар местные жители нашли авиабомбу ФАБ 50 и артснаряд калибра 76 мм. В результате случившегося,  поезда были приостановленные на некоторое время.

На Харьковщине из-за обнаруженной авиабомбы остановлено движение поездов

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что авиабомба была обнаружена на расстоянии 200 мот железнодорожного пути. 

"Движение на перегоне "ст.Сальково- ст.Сиваш " прекращено. Для подвоза пассажиров выделено три автобуса ”, - говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители охраняют место происшествия, а также обезвреживают боеприпасы силами группы пиротехнических работ.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее на улице Киева взорвалась бомба, ранив видного политика и убив его телохранителя. Это очередной сложный заговор с целью убийства в городе.


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