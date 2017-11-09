10:09 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области

Во Львовской области в Бродовскую районную больницу с острым отравлением попали двое детей. Предварительный диагноз — отравление мышиным ядом.

Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В тяжелом состоянии в больницу были госпитализированы трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

Медики сообщили, что сейчас дети в среднем состоянии тяжести. Правоохранительные органы и медработники выясняют все обстоятельства, при которых произошло отравление.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в полицию Киева поступили данные о том, что около станции "Шулявская" неизвестные раздают майонез бесплатно.  При этом вскоре стало известно, что после употребления этого майонеза стало плохо учащимся столичного колледжа.


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