В России рухнул многоэтажный дом, три человека погибли - ВИДЕО

В результате инцидента погибли не менее трех человек. Еще четверо жителей дома пострадали.

Как сообщают российские СМИ, тела погибших обнаружили спасатели при разборе завалов. Пострадавших врачи увезли в больницу.

В свою очередь полиция сообщает, что из аварийного дома эвакуировали около 130 человек. Среди эвакуированных более 20 детей. Они находятся в пункте временного размещения.

Местные власти планируют в дальнейшем расселить людей по санаториям. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа либо на втором, либо на третьем этаже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одной из столичных многоэтажек произошел взрыв. В результате инцидента в квартире повреждены межкомнатные перегородки, вылетело балконное стекло и окна. Взрывом ранена женщина, ее забрали в реанимацию городской больницы № 7. Женщина в сознании, но получила телесные повреждения. Еще одну пожилую женщину на месте взрыва обнаружили мертвой.