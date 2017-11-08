В России автобус детьми попал в аварию, есть жертвы

В результате аварии погиб водитель внедорожника. В автобусе пострадали 12 человек. Все они с ранениями средней степени тяжести доставлены в больницу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные регионального управление Министерства внутренних дел России, на момент аварии в автобусе находился 31 человек - 27 детей и четверо взрослых.

Детали дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области во вторник поздно вечером, 7 ноября, иномарка врезалась в дерево. В результате аварии погибли трое и госпитализированы двое пассажиров. Как сообщают очевидцы, авария произошла возле поселка Великий Бычков Раховского района.