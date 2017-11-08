12:29 08.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе местные жители устроили перестрелку

В н.п. Одесса между местными жителями, которые не поделили на стоянке парковочные места, возник конфликт. 

В Одессе местные жители устроили перестрелку

В процессе конфликта мужчина достал пистолет и пару раз выстрелил в своего оппонента. Об этом данные были распространены в пресс-службе полиции региона. Согласно этим данным – инцидент зафиксирован днем на ул. Вилямса.

В ходе ссоры 35-летний мужчина достал пистолет и начал стрелять в грудь оппоненту. Затем мужчина также начал преследование другого человека и еще пару раз выстрелил. Пострадавший с пулевым ранением груди был отправлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине охотник случайно выстрелил в маленького ребенка.


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