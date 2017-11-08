Под Донецком произошел пожар на складе боеприпасов боевиков

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

По информации ведомства, от осколков пострадали жилые дома и инфрастуктура северной части оккупированного Донецка. Также в СЦКК предупредили, что боевики могут прибегнуть к провокациям в отношении мирного населения с целью скомпрометировать. Вместе с тем они обвинили в этом Вооруженные силы Украины.

Добавим, что поселок Опытное находится на линии разграничения сил на Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на военных складах возле города Калиновка Винницкой области открытых очагов горения нет.