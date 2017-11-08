12:17 08.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пьяное ДТП в Одесской области, есть пострадавшие - ФОТО

В Одесской области 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на придорожный столб.

Пьяное ДТП в Одесской области, есть пострадавшие - ФОТО

В результате ДТП автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Во время дорожно-транспортного происшествия водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. По словам врачей состояние пострадавших средней тяжести.

По факту происшествия начато уголовное производство за нарушение правил безопасности и управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", в Киеве нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.


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