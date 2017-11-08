На Закарпатье легковушка врезалась в дерево, погибли три человека - ФОТО

В результате аварии погибли трое и госпитализированы двое пассажиров. Как сообщают очевидцы, авария произошла возле поселка Великий Бычков Раховского района.

Полиция уже на месте установила, что водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и его машина влетела в дерево.

От сильного удара на месте дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир скончался на месте аварии. Еще двое пассажиров иномарки, 17-летний и 21-летний молодые люди, умерли в карете скорой помощи.

Кроме того, двое пассажиров авто сейчас находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Сейчас полиция устанавливает причины аварии, а у 22-летнего водителя отобрали образцы крови на содержание алкоголя.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине 5 ноября около полуночи произошло страшное ДТП. В селе Сторона Дрогобычского района на улице Леси Украинки водитель авто марки Opel Calibra не справился с его управлением, и в итоге съехал в кювет, в результате чего авто перевернулось.