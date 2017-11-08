13:20 08.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине медика подозревают в растрате 200 тысяч гривен

Главврач одного из медучреждений Львовщины может попасть в тюрьму из-за покупки лекарств по завышенным ценам. 

На Львовщине медика подозревают в растрате 200 тысяч гривен

Такие данные были распространены в пресс-службе прокуратуры региона. Согласно этим данным – выяснилось, что подозреваемый врач, злоупотребляя своим положением, подписал договора, а также купил медицинские изделия на сумму около 500 тысяч гривен – без всяких тендерных процедур. Мужчина при этом стоимость препаратов завысил – на сумму в 190 тысяч гривен – примерно и тем самым растратил средства бюджета Турковского района. По факту растраты в суд уже был передан обвинительный акт.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове при строительстве ядерной установки было похищено 10 миллионов долларов.


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