На Львовщине медика подозревают в растрате 200 тысяч гривен

Такие данные были распространены в пресс-службе прокуратуры региона. Согласно этим данным – выяснилось, что подозреваемый врач, злоупотребляя своим положением, подписал договора, а также купил медицинские изделия на сумму около 500 тысяч гривен – без всяких тендерных процедур. Мужчина при этом стоимость препаратов завысил – на сумму в 190 тысяч гривен – примерно и тем самым растратил средства бюджета Турковского района. По факту растраты в суд уже был передан обвинительный акт.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове при строительстве ядерной установки было похищено 10 миллионов долларов.