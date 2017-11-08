Под Харьковом столкнулись два грузовика и легковушка, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще четверых скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Степановка в Краснокутском районе около семи часов вечера.

На трассе столкнулись "КамАЗ", "МАЗ" и "Ауди". Уже на месте полиция установила, что легковушка, за рулем которой находился 30-летний житель поселка Пархомовка, двигалась по автодороге Котельва- Краснокутск в сторону поселка Краснокутск. Во время движения водитель попытался обогнать "МАЗ", однако не справился с управлением и врезался в "КамАЗ".

После чего "Ауди" съехал на обочину, а "КамАЗ" отбросило на "МАЗ". При этом водитель "МАЗа" выпал из кабины и попал под прицеп "КамАЗа".

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Пострадали также двое пассажиров "КамАЗа". Врачи рассказали, что 29-летний мужчина находится в удовлетворительном состоянии, а 28-летний мужчина - в тяжелом. Их доставили в Краснокутскую центральнцю районную больницу. Также госпитализированы водители "КамАЗа" и "Ауди". Состояние их здоровья удовлетворительное.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области во вторник поздно вечером, 7 ноября, иномарка врезалась в дерево. В результате аварии погибли трое и госпитализированы двое пассажиров. Как сообщают очевидцы, авария произошла возле поселка Великий Бычков Раховского района.