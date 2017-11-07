В Закарпатской области внедорожник врезался в дерево, есть погибшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области на странице в Facebook.

Как отмечается, трагический инцидент произошел в поселке Великий Бычков. В результате ДТП 23-летний пассажир скончался на месте аварии, еще двое - 17-летний и 21-летний - пассажиры умерли в карете скорой помощи.

При этом сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что еще двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту полицейские открыли уголовное дело.

Сейчас в отношении 22-летнего жителя села Водица, который был за рулем, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Харькова в понедельник, 6 ноября, сообщила о подозрении водителю внедорожника Геннадию Дронову. Он является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли шесть и травмировано пять пешеходов.