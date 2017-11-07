В Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек

В Средиземном море обнаружили лодку с телами 26 девушек-мигрантов из Нигерии, которые были в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает BBC.
Прокуратура Италии предполагает, что эти 26 мигрантов были жертвами сексуального насилия. По данному факту правоохранительные органы Италии начали расследование обстоятельств смерти.
Тела девушек обнаружили на резиновой лодке вместе с десятками других мигрантов из Африки, в частности Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии.
Их подняли на борт итальянского военного судна.
Кроме того, сообщается, что среди других мигрантов, которые были на лодке находилось еще 90 женщин, из них восемь были беременными. А также более 50 детей.
Как сообщалось ранее "УРА-информ", мигранты в основном сирийские женщины и дети, застрявшие в Греции, поставили палатки напротив парламента в Афинах, в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии. Большинство беженцев по этому поводу, заявили, что они начали голодовку.