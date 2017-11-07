В Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек

Прокуратура Италии предполагает, что эти 26 мигрантов были жертвами сексуального насилия. По данному факту правоохранительные органы Италии начали расследование обстоятельств смерти.

Тела девушек обнаружили на резиновой лодке вместе с десятками других мигрантов из Африки, в частности Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии.

Их подняли на борт итальянского военного судна.

Кроме того, сообщается, что среди других мигрантов, которые были на лодке находилось еще 90 женщин, из них восемь были беременными. А также более 50 детей.

Как сообщалось ранее "УРА-информ", мигранты в основном сирийские женщины и дети, застрявшие в Греции, поставили палатки напротив парламента в Афинах, в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии. Большинство беженцев по этому поводу, заявили, что они начали голодовку.