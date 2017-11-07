08:15 07.11.2017 | Происшествия | Новости
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В России самолет упал между домами, погиб пилот

В России в понедельник вечером, 6 ноября, потерпел крушение самолета Ан-2.

В России самолет упал между домами, погиб пилот

В результате падение погиб пилот. Второй пилот в травмами попал в больницу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные диспетчерской службы Селемджинского района региона, инцидент произошел в районе поселка Экимчан Амурской области, Самолет перевозил продукты и выполнял частный рейс в Хабаровском крае.

Он рухнул за поселков, примерно в 300 метрах на пустыре. По предварительным данным травмированный пилот получил него ушиб грудной клетки и множественные ссадины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в Балашихинский районе Подмосковья.


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