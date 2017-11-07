В России самолет упал между домами, погиб пилот

В результате падение погиб пилот. Второй пилот в травмами попал в больницу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные диспетчерской службы Селемджинского района региона, инцидент произошел в районе поселка Экимчан Амурской области, Самолет перевозил продукты и выполнял частный рейс в Хабаровском крае.

Он рухнул за поселков, примерно в 300 метрах на пустыре. По предварительным данным травмированный пилот получил него ушиб грудной клетки и множественные ссадины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в Балашихинский районе Подмосковья.