В России самолет упал между домами, погиб пилот

В России в понедельник вечером, 6 ноября, потерпел крушение самолета Ан-2.
В результате падение погиб пилот. Второй пилот в травмами попал в больницу.
Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные диспетчерской службы Селемджинского района региона, инцидент произошел в районе поселка Экимчан Амурской области, Самолет перевозил продукты и выполнял частный рейс в Хабаровском крае.
Он рухнул за поселков, примерно в 300 метрах на пустыре. По предварительным данным травмированный пилот получил него ушиб грудной клетки и множественные ссадины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в Балашихинский районе Подмосковья.