В Одессе за одну ночь сгорело около десяти авто

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС региона. Согласно этим данным – три возгорания с промежутком примерно в час зафиксированы в городе. Примерно в три часа утра в жилмассиве „Радужный“ горели припаркованные на стоянке автомобили.

По итогам пожара сразу пять автомобилей полностью уничтожены, а также еще четыре оказались повреждены частично. Следующее возгорание произошло на ул. Базарной - около Успенского переулка – там также повреждены пять машин. И в 5:30 ура горели автомобили на ул. Рекордной.

Как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине по итогам пожара погибло два человека.