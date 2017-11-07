11:17 07.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе за одну ночь сгорело около десяти авто

Ночью седьмого ноября в г. Одесса в спальных микрорайонах зафиксировано сразу несколько пожаров. 

В Одессе за одну ночь сгорело около десяти авто

Об этом передали  в пресс-службе ГСЧС региона. Согласно этим данным – три возгорания с промежутком примерно в час зафиксированы в городе. Примерно в три часа утра в жилмассиве „Радужный“ горели припаркованные на стоянке автомобили.

По итогам пожара сразу пять автомобилей полностью уничтожены, а также еще четыре оказались повреждены частично. Следующее возгорание произошло на ул. Базарной - около Успенского переулка – там также повреждены пять машин. И в 5:30 ура горели автомобили на ул. Рекордной.

Как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине по итогам пожара погибло два человека.


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