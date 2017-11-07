В Канада неизвестный открыл стрельбу, погиб полицейский

По предварительным данным мужчина пытался угнать машину, но очевидцы сообщили об этом в полицию. В результате инцидента погиб один полицейский.

Как сообщает телеканал CBC, стрельба произошла на парковке торгового центра. После звонка полицейские приехали на место происшествия и помешали угонщику, однако тот началась по ним стрелять.

Злоумышленник застрелил одного из полицейских и попытался скрыться. Однако позже его задержали. Им оказался 60-летний мужчина из соседней провинции Альберта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки неизвестный начал стрелять по людям, которые находились на баскетбольной площадке. В частности, перестрелка произошла в американском городе Честер штата Пенсильвания. В результате инцидента много погибших и раненных.