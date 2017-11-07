В Донецке из-за взрыва снаряда погиб ребенок, есть пострадавшие

Наблюдатели побывали в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом.

По информации ведомства, дети бросили кирпич в сторону снаряда на школьном стадионе, в результате чего произошел взрыв.

Погибшему мальчику было девять лет, состояние двоих раненых детей тяжелое, они в больнице.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в жилом доме прогремел взрыв. По предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента погибла женщина.