В Австралии джип влетел в здание школы, погибли дети

На юго-западе города Сидней внедорожник "Toyota Kluger" на полном ходу врезался в начальную школу. В результате происшествия погибли два восьмилетних школьника.
Отмечается, что на момент аварии в классе находились 24 учащихся и учитель, передает Reuters.
В результате наезда пострадал 21 школьник, получив различные травмы и ушибы, пятеро из них было госпитализировано. Еще двое малышей - с наиболее серьезными травмами - скончались в больнице.
По данным полиции, произошедшее ДТП не является терактом.
Правоохранители отмечают, что за рулем врезавшегося в здание школы внедорожника была 52-летняя женщина, отвозившая ребенка в учебное заведение. Она не пострадала, но была отправлена на медицинское освидетельствование.
В данное время полиция работает на месте инцидента.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве нетрезвый водитель устроил двойну аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.