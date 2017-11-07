В Афганистане рядом со зданием телестанции прогремел взрыв

Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал TOLOnews.

По словам свидетелей, нападавшие попали в здание после того, как смертник взорвался у входа. После этого два или три вооруженных человека атаковали офис.

К месту происшествия прибыли правоохранительные органы. В результате взрыва один человек считается погибшим, еще несколько сотрудников получили ранения.

На данный момент Shamshad TV прервала эфир. Возле телекомпании дежурят скорая и полиция.

Так же сообщается, что террористическая группировка "Талибан"отвергает нападение на кабульскую телекомпанию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", теракт в Киеве на улице Адама Мицкевича, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, произошел в результате активации самодельног взрывного устройства.