В Афганистане рядом со зданием телестанции прогремел взрыв

В центре Кабула во вторник утром, седьмого ноября, прогремел взрыв возле офиса телекомпании Shamshad TV, после чего неизвестные вооруженные люди открыли беспорядочную стрельбу.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал TOLOnews.
По словам свидетелей, нападавшие попали в здание после того, как смертник взорвался у входа. После этого два или три вооруженных человека атаковали офис.
К месту происшествия прибыли правоохранительные органы. В результате взрыва один человек считается погибшим, еще несколько сотрудников получили ранения.
На данный момент Shamshad TV прервала эфир. Возле телекомпании дежурят скорая и полиция.
Так же сообщается, что террористическая группировка "Талибан"отвергает нападение на кабульскую телекомпанию.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", теракт в Киеве на улице Адама Мицкевича, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, произошел в результате активации самодельног взрывного устройства.