09:59 06.11.2017 | Происшествия | Новости
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Жертвами тайфуна Дэмри во Вьетнаме стали более 40 человек

Обрушившийся на центральную часть Вьетнама тайфун "Дэмри", унес за последние трое суток жизни 44 человек.

Жертвами тайфуна Дэмри во Вьетнаме стали более 40 человек

Также еще 19 числятся пропавшими без вести, передает издание ABC.

"Дэмри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за последние 20 лет.

Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 116 тысяч жилых домов.

Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Также под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Японии, где бушует тайфун "Лан", уже погибли, как минимум пять человека. 90 человек получили травмы, связанные со штормом. В префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.


 
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