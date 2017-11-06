Жертвами тайфуна Дэмри во Вьетнаме стали более 40 человек

Также еще 19 числятся пропавшими без вести, передает издание ABC.

"Дэмри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за последние 20 лет.

Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 116 тысяч жилых домов.

Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Также под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Японии, где бушует тайфун "Лан", уже погибли, как минимум пять человека. 90 человек получили травмы, связанные со штормом. В префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.