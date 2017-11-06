10:18 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире произошло смертельное ДТП - ФОТО

В центре Житомира сегодня утром, шестого ноября, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает патрульная полиция города.

В Житомире произошло смертельное ДТП - ФОТО

По словам полицейских, авария произошла около четырех утра. Известно, что водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.

В результате столкновения, водитель и пассажирка автомобиля, от полученных травм погибли на месте.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", в Киеве в ночь нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.


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