В Житомире произошло смертельное ДТП - ФОТО

По словам полицейских, авария произошла около четырех утра. Известно, что водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.

В результате столкновения, водитель и пассажирка автомобиля, от полученных травм погибли на месте.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", в Киеве в ночь нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.