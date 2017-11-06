В США неизвестный стрелял в церкви, десятки погибших - ВИДЕО

В результате инцидента 24 человека погибли. Еще около 15 человек получили ранения.

Как сообщает телеканал NBC, трагедия произошла в городе Сазерленд-Спрингс. По словам местные жители, в это время церковь обычно собирается около 50 человек.

При этом по данным издания среди жертв есть дети. Сам стрелок пытался скрыться с места преступления, однако был застрелен правоохранителями во вермя преследования. Также сообщается, что для транспортировки в медицинские учреждения пострадавших власти задействовали шесть вертолетов.