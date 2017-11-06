04:00 06.11.2017 | Происшествия | Новости
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В США неизвестный стрелял в церкви, десятки погибших - ВИДЕО

В американском штате Техас в воскресенье, 5 ноября, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви во время утренней службы.

В США неизвестный стрелял в церкви, десятки погибших - ВИДЕО

В результате инцидента 24 человека погибли. Еще около 15 человек получили ранения.

Как сообщает телеканал NBC, трагедия произошла в городе Сазерленд-Спрингс. По словам местные жители, в это время церковь обычно собирается около 50 человек.

При этом по данным издания среди жертв есть дети. Сам стрелок пытался скрыться с места преступления, однако был застрелен правоохранителями во вермя преследования. Также сообщается, что для транспортировки в медицинские учреждения пострадавших власти задействовали шесть вертолетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября в США на концерте в Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой погибли 59 человек, а свыше пятисот людей были ранены. Часть пострадавших получила ранения, когда в ходе стрельбы возникла паника и давка.


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