В Саудовской Аравии разбился вертолет, погибли девять чиновников - ВИДЕО

На его борту находились девять чиновников страны. Все они погибли.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, авария произошла недалеко от города Абха. По данным журналистов среди погибших принц Мансур бин Мукрин.

Он был заместителем губернатора округа Асир. Помимо него в вертолете находились несколько чиновников, управлявших провинцией. Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Саудовской Аравии задержали четырех действующих министров и 11 принцев. За несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета, который возглавил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который также отстранил от должностей трех высокопоставленных чиновников: министра национальной гвардии принца Митаба бен Абдуллу, министра экономики и планирования Аделя Факиха и командующего морским флотом Абдуллу аль-Султана.