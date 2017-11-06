В Йемене на КПП прогремел взрыв, погибли 15 человек

В результате инцидента погибли 15 человек. Еще 20 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные правоохранительных органов страны, инцидент произошел в городе Аден. Тут террорист-смертник на машине взорвал себя возле штаб-квартиры йеменских сил безопасности.

Вместе с тем очевидец рассказал, что после взрыва начались столкновения. Непонятно, кто стоит за атакой и кто инициировал беспорядки, однако вскоре за произошедшее взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство".

При это никаких доказательств своей причастности к нападению ИГИЛ не представила.

При этом в организации заявили, что в результате взрыва и столкновений погибли не менее 50 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сирии в воскресенье, 5 ноября, в лагере беженцев произошел взрыв. Боевик подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц. В результате теракта погибли не менее 75 человек. Еще 140 беженцев пострадали.