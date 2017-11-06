Под Харьковом поезд насмерть пенсионерку

В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в селе Крамаровка.

Тут на железнодорожных путях вблизи остановочной платформы 367 километр Южной железной дороги погибла 79-летняя местная жительница. Женщина пасла рядом с путями коз и не заметила поезд, - пояснили правоохранители, добавив, что движение поездов в связи с происшествием не останавливалось.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Первомайские сегодня правоохранители провели задержание охотника. Мужчина случайно из охотничьего ружья ранившего девятилетнюю девочку.