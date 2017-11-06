14:18 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье пожар произошел на базе отдыха

Утром шестого ноября в селе Солотвино, что на Закарпатье, возгорание возникло на территории базы отдыха. 

На Закарпатье пожар произошел на базе отдыха

Такие данные распространили в пресс-службе Госслужбы по вопросам ЧС. Согласно данным – примерно в полпятого утра шестого ноября спасатели Закарпатья получили данные про возгорание на местной базе отдыха, что расположена в селе Солотвино в Тячевском районе.

Оказалось, что загорелись пять домиков из дерева. База „Буковина“ не функционировала на тот момент, поэтому отдыхающих не было – добавили  в ГСЧС. Площадь возгорания составила 220 метров квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение последних суток по итогам пожаров погибло девять граждан.


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