На Львовщине два человека погибли в результате ДТП

Так, авария зафиксирована пятого ноября в с. Сторона Дрогобычского района. ДТП произошло на ул. Л.Украинки. Выяснилось, что водитель авто марки “Opel Calibra” не справился с его управлением, и в итоге съехал в кювет, в результате чего авто перевернулось.

Такие данные недавно распространили в департаменте защиты граждан Львовской ОГА. Согласно данным – два человека по итогам этой аварии погибли. Им было 28 лет и 21 год. Еще пятеро граждан – жители села Сторона – были доставлены в больницу с различными травмами.

Как сообщал УРА-Информ, шестого ноября ДТП произошло в Житомире. По его результатам погибло двое.