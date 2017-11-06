11:35 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине два человека погибли в результате ДТП

На Львовщине пятого ноября в 23:45 произошло страшное ДТП.

На Львовщине два человека погибли в результате ДТП

Так, авария зафиксирована пятого ноября в с. Сторона Дрогобычского района. ДТП произошло на ул. Л.Украинки. Выяснилось, что водитель авто марки “Opel Calibra” не справился с его управлением, и в итоге съехал в кювет, в результате чего авто перевернулось.

Такие данные недавно распространили в департаменте защиты граждан Львовской ОГА. Согласно данным – два человека по итогам этой аварии погибли. Им было 28 лет и 21 год. Еще пятеро граждан – жители села Сторона – были доставлены в больницу с различными травмами.

Как сообщал УРА-Информ, шестого ноября ДТП произошло в Житомире. По его результатам погибло двое.


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