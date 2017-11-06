На Кировоградщине два человека погибли по результатам пожара

Такие данные распространили в пресс-службе Госслужбы по делам ЧС в Кировоградской области. Согласно данным – около полседьмого утра служба спасения „101“ получила данные о пожаре на территории частного дома на ул. Киевской - в поселке Трепивка, что в Знаменском районе.

По итогам приезда на место спасательного подразделения установлено, что загорелось перекрытие жилого дома на 60 кв. м, а также горят вещи домашнего обихода. При устранении возгорания выявили трупы женщины 1939 г.р., а также мужчины – 1963 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на базе отдыха произошел на Закарпатье.