14:55 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине бизнесмен присвоил 1,2 миллиона гривен

На Донетчине намерены судить предпринимателя, присвоившего 1,2 миллиона гривен, что были выделены для ремонта учебных заведений.

На Донетчине бизнесмен присвоил 1,2 миллиона гривен

Такую информацию ранее распространили в пресс-службе прокуратуры Донетчины. Согласно данным – еще в 2015 г. бизнесмен подписал четыре соглашения с отделом образования РГА Марьинки, а также с Богоявленским сельсоветом по ремонту сразу трех общеобразовательных школ и одного детсада.

Организация взялась провести ремонт оборудования в данных коммунальных учреждениях. Стоимость работ составила примерно 3,4 миллиона гривен. При этом предприниматель в документах стоимость оборудования завысил и часть работ вообще не провел, присвоив тем самым больше миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, чиновник попался на взятке на Буковине.


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