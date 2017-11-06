На Донетчине бизнесмен присвоил 1,2 миллиона гривен

Такую информацию ранее распространили в пресс-службе прокуратуры Донетчины. Согласно данным – еще в 2015 г. бизнесмен подписал четыре соглашения с отделом образования РГА Марьинки, а также с Богоявленским сельсоветом по ремонту сразу трех общеобразовательных школ и одного детсада.

Организация взялась провести ремонт оборудования в данных коммунальных учреждениях. Стоимость работ составила примерно 3,4 миллиона гривен. При этом предприниматель в документах стоимость оборудования завысил и часть работ вообще не провел, присвоив тем самым больше миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, чиновник попался на взятке на Буковине.