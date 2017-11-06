Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии

Об этом сообщает портал Turmush со ссылкой на МЧС республики. Согласно словам правоохранителей, авария произошла глубокой ночью на 457-м километре автодороги. Также сотрудники полиции отметили, что перед аварией грузовик перевернулся на бок. После этого в него врезался микроавтобус.

В результате погибли оба водителя и пассажиры микроавтобуса, в том числе шестимесячный ребенок и три женщины.

"Еще двое госпитализированы в больницу города Таш-Кумыр в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире произошло смертельное ДТП. Так, водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.