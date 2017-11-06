11:38 06.11.2017 | Происшествия | Новости
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Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии

В понедельник, шестого ноября, на автомагистрали "Бишкек - Ош" в Киргизии произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего погибли 10 человек.

Десять человек погибли в ДТП на юге Киргизии

Об этом сообщает портал Turmush со ссылкой на МЧС республики. Согласно словам правоохранителей, авария произошла глубокой ночью на 457-м километре автодороги. Также сотрудники полиции отметили, что перед аварией грузовик перевернулся на бок. После этого в него врезался микроавтобус.

В результате погибли оба водителя и пассажиры микроавтобуса, в том числе шестимесячный ребенок и три женщины.

"Еще двое госпитализированы в больницу города Таш-Кумыр в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире произошло смертельное ДТП. Так, водитель автомобиля “Mazda-626”, двигаясь по улице Старовильской, не справился с управлением и столкнулся с деревом и домом.


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