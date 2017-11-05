В Сирии прогремел взрыв, не менее 75 беженцев погибли

Боевик подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц. В результате теракта погибли не менее 75 человек. Еще 140 беженцев пострадали.

Как сообщает DPA, ссылаясь на информацию Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, трагедия произошла в сирийском городе Дейр-эз-Зоре. По данным центра теракт совершил боевик террористической организации "Исламское государство".

При этом, издание подчеркивает, что атака произошла на фоне практически полного поражения ИГИЛ в Сирии. Накануне командующий международной коалицией во главе с США Роберт Уайт заявил, что территорию Ирака почти полностью освободили от ИГИЛ.

В то же время, по его словам, уровень террористической угрозы в стране остается высоким.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в городе Хадер в сирийской провинции Кунейтра пояс Шахида активировал террорист-смертник. Инцидент произошел на въезде в город, расположенный вблизи Голанских высот, которые частично контролируются сирийскими правительственными войсками. В результате взрыва погибло около шести человек, еще более 20 получили серьезные увечья.