В лондонской канализации обнаружили огромный кусок жира

Согласно информации источника, такую диковинку лондонские коммунальные службы обнаружили месяц назад. Глыба состоит из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов, и прочего мусора, который нерадивые горожане зачастую смывают в сливных баках своих туалетных комнат.

Жировой склад извлекала из тоннеля команда из восьми человек. Работники признались, что это была одна из самых отвратительных за всю их практику работа. Однако городская администрация обязала наградить ответственных работников специальной денежной премией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно один из прохожих на улице Лондона нашел флешку-накопитель, которая содержала 76 папок с видео и документами о безопасности аэропорта.