В Днепре квартирные воры при задержании взорвали гранату, пятеро полицейских были ранены - ФОТО

Тут на жилмассиве Приднепровский грабители взорвали гранату прямо в квартире. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, происшествие произошло в Самарском районе Днепра.

Полицейские приехали по вызову "квартирная кража", однако подозреваемые начали сопротивляться. Они бросили две гранаты, по предварительным данным Ф-1 и РГД-5, у них также было огнестрельное оружие.

В результате четверо полицейские, которые приехали на вызов, получили многочисленные осколочные ранения. Еще один получил касательное ранение руки.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По словам главного врача городской больницы Днепра Александра Серого, в больнице сейчас находится трое полицейских. Один из них в реанимации, еще двое в хирургическом и травматологическом отделениях. Их состояние тяжелое.

Пострадавшие получили переломы, контузии, осколочные ранения и ранение брюшной полости. Вместе с тем сейчас уже их жизни ничего не угрожает, - заверил врач, добавив, что еще один полицейский прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция принимает все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию злоумышленников, по области введен план "Сирена".

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Первомайские правоохранители провели задержание охотника, из охотничьего ружья ранившего девятилетнюю девочку.