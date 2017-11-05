В Черновцах иномарка сбила девушку на пешеходном переходе - ФОТО

От полученных травм 19-летняя женщина скончалась на месте аварии. При этом виновник аварии скрылся с месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов вечера на проспекте Независимости. Сейчас полиция разыскивает водителя, который управлял автомобилем "Mercedes-Benz Vito" с иностранной регистрации.

Он проигнорировал красный сигнал светофора и допустил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара пострадавшую отбросило на несколько метров от перехода.

Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его автомобиль брошенным на соседней улице. По словам очевидцев аварии, у водителя были заметны признаки опьянения.

Полиция уже установила, за рулем иномарки находился 39-летний житель Черновицкой области Австриевский Геннадий Валентинович и просит все кто знает его местонахождение сообщить в полицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье вечером, 5 ноября, товарный поезд сбил пенсионерку, которая пасла коз. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в селе Крамаровка.