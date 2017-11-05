Полиция установила личность расстрелянного мужчины в Харькове - ФОТО

Погибший родом из Барнаула. Об этом в воскресенье вечером, 5 ноября, на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

При этом он отметил, что работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший пока неизвестно, - отметил политик.

Вместе с тем местные издания сообщают, что неизвестные выпустили по машине две очереди из автомата. Полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Убийство.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности погибшего, а также разыскивает лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове возле одного из жилых домов на улице Клочковской неизвестные устроили обстрел автомобиля. По итогам стрельбы водитель транспортного средства погиб.