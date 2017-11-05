12:22 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине в озере обнаружили три трупа

По факту выявленных в озере в Винницкой области трупов правоохранителями на данный момент проводится расследование.

На Виннитчине в озере обнаружили три трупа

Так, в селе Карбивка, что в  Гайсинском районе Винницкой области в местном озере были обнаружены трупы трех мужчин. Такие данные пятого ноября 2017 г. передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В селе Карбивка четвертого ноября в водоеме выявлены тела трех мужчин (мужчины 1960 г.р., 1962 года рождения, а также мужчины 1982 года рождения) – сообщает ГСЧС. Подразделениями Госслужбы все тела подняли на берег. По факту выявленных трупов проводится проверка.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в столице обнаружили обезглавленный труп.


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