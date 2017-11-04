За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один боец

Спикер сообщил, что в результате обстрелов боевиков бандформирований в районе Камянки, Авдеевки и Новоалександровки пострадало трое бойцов, одни был госпитализирован, двое остальных получили небольшие травмы. Террористы использовали минометы и пулеметы большого калибра, противник также пробовал подойти ближе к позициям наших военных. Со стороны оккупированных территорий Украины боевики 50 раз нарушили режим отшины.

Ситуация в зоне АТО за минувшие сутки резко обострилась. Бойцы преступных группировок все чаще проводят обстрелы КПП, которые пересекают мирные жители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штабе АТО сообщили, что на Донбассе ситуация остается напряженной.