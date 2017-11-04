14:51 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178146:roman

За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один боец

В зоне проведения антитеррористической операции был ранен один солдат украинских вооруженных сил. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один боец

Спикер сообщил, что в результате обстрелов боевиков бандформирований в районе Камянки, Авдеевки и Новоалександровки пострадало трое бойцов, одни был госпитализирован, двое остальных получили небольшие травмы. Террористы использовали минометы и пулеметы большого калибра, противник также пробовал подойти ближе к позициям наших военных. Со стороны оккупированных территорий Украины боевики 50 раз нарушили режим отшины.

Ситуация в зоне АТО за минувшие сутки резко обострилась. Бойцы преступных группировок все чаще проводят обстрелы КПП, которые пересекают мирные жители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штабе АТО сообщили, что на Донбассе ситуация остается напряженной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив