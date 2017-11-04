Во львовском детсаду нашли мину

Боевой снаряд был найдет во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на расстоянии пяти метров от здания детского сада. Мина могла разорваться в любую минуту, коммунальщики вызвали спасателей, а те специальную группу саперов, которые уничтожили опасную находку в установленном порядке. Никто из персонала садика, саперов и детей не пострадал.

Ранее похожий случай произошел в Днепре, где на территории детсада воспитательница обнаружила военный снаряд. Как выяснилось, ежегодно от самостоятельной ликвидации находок времен Второй мировой в Украине погибают три человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой с затонувшего немецкого судна подняли 12 000 боеприпасов.