21:30 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во львовском детсаду нашли мину

Во Львовской области в селе Гончаровка коммунальщики обнаружили мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во львовском детсаду нашли мину

Боевой снаряд был найдет во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на расстоянии пяти метров от здания детского сада. Мина могла разорваться в любую минуту, коммунальщики вызвали спасателей, а те специальную группу саперов, которые уничтожили опасную находку в установленном порядке. Никто из персонала садика, саперов и детей не пострадал. 

Ранее похожий случай произошел в Днепре, где на территории детсада воспитательница обнаружила военный снаряд. Как выяснилось, ежегодно от самостоятельной ликвидации находок времен Второй мировой в Украине погибают три человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой с затонувшего немецкого судна подняли 12 000 боеприпасов.


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