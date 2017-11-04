18:49 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пытались ограбить иностранца, - ФОТО

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп группа неизвестных совершила разбойное нападение на автомобиль иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Во Львове пытались ограбить иностранца, - ФОТО

Вблизи села Деревач Пустомытовского района группа мужчин на своих авто налетела на иномарку иностранца. Угрожая потерпевшим оружейной расправой, злоумышленники отобрали у них деньги и личные вещи, после чего сели в свои автомобили и уехали с места происшествия. В местное отделение полиции поступило сообщение о грабеже, по всей львовской области объявили план-перехват. Преступников удалось отыскать и взять под стражу.

У них изъято оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о задержании злоумышленников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове работники Галицкого райотдела милиции задержали двух молодых людей, которые  ограбили два ювелирных магазина.


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