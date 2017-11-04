В США начнется суд над обвиняемым в убийстве американского посла

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ливийского гражданина взяли под арест без права внесения залоговой суммы, так как прокуратура постаовила, что ливией может попытаться бежать из страны. Федеральный суд обвиняет Аль-Имама по трем статьям - в убийстве, совершенном на федеральной территории США, в поддержке террористической организации и в незаконном владении оружием.

Ему инкриминируют организацию теракта в Бенгази, а также возможные связи с одной из террористических организаций. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", операция по задержанию подозреваемого была утверждена лично президентом США Дональдом Трампом совместно с ливийскими правительственными правоохранителями.