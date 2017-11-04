14:41 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области столкнулись два автомобиля

В Одесском городе Арциз в селе Мирнополье произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом передает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Одесской области столкнулись два автомобиля

Согласно информации источника, инцидент произошле около 14-ти часов дня, водитель микроавтобуса влетел в иномарку, в результате чего авто изрядно погнулось, водителя буса пришлось освобождать с помощью специального инструмента. Его медики доставили в центральную районную больницу города Арциз с диагнозом сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Водитель иномарки скончался на месте.

Во время ликвидации последствий аврии было задействовано пять спасателей и один автомобиль пожарных служб. Что конкретно стало причиной аварии покамест не установлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно легковое авто марки Renault Kangoo в Одессе попало под колеса поезда, перевозящего грузы.


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