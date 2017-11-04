Трамадол отправил британку за решетку

Сообщается, что гражданку Великобритании задержали в аэропорту в Египте, ее попросили опутошить содержимое ее чемоданов. Египетские правоохранители обнаружили в ее сумке пачку болеутоляющего средства трамадол, который является психотропным опиоидным анальгетиком, который запрещен в Египте. Женщина уточнила, что никаких коммерческих целей по продаже средства она не имела, а трамадол был необходим ее мужу, который страдает от болей в спине.

За подобное преступление женщиге грозит 25 лет длительного тюремного заключения, или в худшем случае смертная казнь. Консульство Британии в Египте на данный момент пытается связаться с Пламмер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину гражданину Египта, который трижды незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.