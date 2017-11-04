19:49 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Трамадол отправил британку за решетку

Британка Лора Пламмер попала в египетскую тюрьму за наличие трамадола в ее сумке. Об этом передает The Guardian.

Трамадол отправил британку за решетку

Сообщается, что гражданку Великобритании задержали в аэропорту в Египте, ее попросили опутошить содержимое ее чемоданов. Египетские правоохранители обнаружили в ее сумке пачку болеутоляющего средства трамадол, который является психотропным опиоидным анальгетиком, который запрещен в Египте. Женщина уточнила, что никаких коммерческих целей по продаже средства она не имела, а трамадол был необходим ее мужу, который страдает от болей в спине.

За подобное преступление женщиге грозит 25 лет длительного тюремного заключения, или в худшем случае смертная казнь. Консульство Британии в Египте на данный момент пытается связаться с Пламмер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину гражданину Египта, который трижды незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.


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