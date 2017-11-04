По факту ДПТ в Киеве открыто уголовное дело

Мужчина сообщил, что на данный момент по месту ДТП проходит специальная следственно-оперативная экспертиза, выясняется как именно могло произойти это дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители проведут допрос свидетелей и очевидцев смертельной аварии, будет проведен просмотр видеокамер, которые могли зафиксировать момент столкновения.

Как выяснилось, водитель маршрутного автобуса был в трезвом состоянии, когда выходил на работу, он не успел вовремя затормозить и протаранил остановку, погибло два человека - супружеская пара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Лобановского по итогам столкновения двух авто погиб один человек.