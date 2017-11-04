13:21 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине произошло ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия на одной из житомирских дорог погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в области.

На Житомирщине произошло ДТП

Сообщается, что авария произошла в селе Слободка Коростышевского района. Местный 17-летний житель автомобиля ВАЗ 2101 ен сумел справиться с управлением, после чего автомобиль выскочил на обочину и несколько раз перевернулся. В машине вместе с водителем находился 25-летний пассажир. От полученных травм юноша скончался на месте, второй мужчина получил тяжкие увечья и был госпитализирован.

Как выяснилось, водитель и пассажир ВАЗа - жители Черняховского района. Ранее похожий случай произошел на одной из харьковских дорог, там водитель выехал на встречку и влетел в автобус, от чего его машина перевернулась на бок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Киеве на Оболони перевернулась машина, водитель погиб на месте.


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