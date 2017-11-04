На Житомирщине произошло ДТП

Сообщается, что авария произошла в селе Слободка Коростышевского района. Местный 17-летний житель автомобиля ВАЗ 2101 ен сумел справиться с управлением, после чего автомобиль выскочил на обочину и несколько раз перевернулся. В машине вместе с водителем находился 25-летний пассажир. От полученных травм юноша скончался на месте, второй мужчина получил тяжкие увечья и был госпитализирован.

Как выяснилось, водитель и пассажир ВАЗа - жители Черняховского района. Ранее похожий случай произошел на одной из харьковских дорог, там водитель выехал на встречку и влетел в автобус, от чего его машина перевернулась на бок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Оболони перевернулась машина, водитель погиб на месте.