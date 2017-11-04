Испанские военные спасли более 700 беженцев

В Средиземном море испанский военный корабль провел операцию по спасению 700 африканских беженцев. Об этом передает DW.
Сообщается, что на резиновую лодку спасли испанские военные моряки, которые выполняли операцию "София" европейских военно-морских сил Средиземноморья, были задействованы итальянские спасатели. Итальянские патрульные службы в этот день провели несколько операций по спасению еще 200 мигрантов, семеро из них погибли.
В итальянском МИДе сообщили о том, что в этом году они приняли 111 тыс африканских и азиатских мигрантов, что на 30 процентов меньше, чем в прошлом году. Большинство беженцев из стран Африки прибывают на земли Греции, Италии, Испании, однако многие из них погибают по дороге.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидеры стран Евросоюза предложили ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.