Испанские военные спасли более 700 беженцев

Сообщается, что на резиновую лодку спасли испанские военные моряки, которые выполняли операцию "София" европейских военно-морских сил Средиземноморья, были задействованы итальянские спасатели. Итальянские патрульные службы в этот день провели несколько операций по спасению еще 200 мигрантов, семеро из них погибли.

В итальянском МИДе сообщили о том, что в этом году они приняли 111 тыс африканских и азиатских мигрантов, что на 30 процентов меньше, чем в прошлом году. Большинство беженцев из стран Африки прибывают на земли Греции, Италии, Испании, однако многие из них погибают по дороге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидеры стран Евросоюза предложили ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.