Возле Ровно горел грузовик с новыми авто

Так, данное возгорание автовоза было замечено около Ровно. Такие данные распространили в пресс-службе управления ГСЧС данного региона. Согласно данным – пожар произошел третьего ноября – по итогам столкновения грузовика с другой фурой, ехавшей впереди.

Возгорание это было вскоре ликвидировано – над этим работали 18-ть работников ГСЧС. Согласно предварительным данным – водитель автовоза по итогам пожара погиб.

Как сообщал УРА-Информ, два грузовика столкнулись под Николаевом. По итогам данного ДТП один человек погиб. Авария эта произошла второго ноября.