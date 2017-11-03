16:30 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле Ровно горел грузовик с новыми авто

Автовоз, на котором находились десятки новых авто, загорелся в с. Белая Криница.

Возле Ровно горел грузовик с новыми авто

Так, данное возгорание автовоза было замечено около Ровно. Такие данные распространили в пресс-службе управления ГСЧС данного региона. Согласно данным – пожар произошел третьего ноября – по итогам столкновения грузовика с другой фурой, ехавшей впереди.

Возгорание это было вскоре ликвидировано – над этим работали 18-ть работников ГСЧС. Согласно предварительным данным – водитель автовоза по итогам пожара погиб.

Как сообщал УРА-Информ, два грузовика столкнулись под Николаевом. По итогам данного ДТП один человек погиб. Авария эта произошла второго ноября.


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